Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a anunţat că va continua demersurile pentru înfiinţarea Mitropoliei, în ciuda criticilor conducerii BOR

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a reacționat la reproșurile adresate de patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prefericitul Daniel, care a respins cererea privind înfiinţarea Mitropoliei Tomisului.

Răspunsul lui IPS Teodosie la criticile conducerii BOR

În ciuda refuzului primit din partea conducerii Bisericii Ortodoxe Române, IPS Teodosie susține că va coninua demersurile sale, menţionând că nu va face contestaţie împotriva acestei decizii.

Arhiepiscopului Tomisului a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că cei care au luat decizia că nu trebuie înfiinţată Mitropolia Tomisului nu cunosc istoria acestei zone pentru că nu au reuşit să o studieze.

“Ei încă nu cunosc. Eu nu le dau vină. Când vor cunoaşte nu au cum să spună că albul e negru şi negru e alb. Nu au studiat, noi am trimis o sinteză. Îi invităm să studieze. Vă invit miercuri la ora 12 veţi avea cea mai frumoasă surpriză, la Arhiepiscopie, în sala mare, unde vor lansa 100 de volume Monumenta Romania care vor întregi ceea ce am avut până acum. Şi acestea vor lămuri şi mai mult, vor fi specialişti, istorici care vă vor prezenta reperele istoriei acestui ţinut care se compara cu ale Romei, ale marilor cetăţi. De ce să ascundem istoria şi de ce să nu ne respectăm demnitatea noastră. Aici e un ţinut aparte, singurul loc care a avut rezonanţe în toată lumea creştină şi în toată lumea în general”, a afirmat ÎPS Teodosie.

El a precizat că la dorinţa credincioşilor a făcut şi intervenţiile pentru înfiinţarea Mitropoliei.

“Am vrut să fiu în rugăciune cu credincioşii şi de fapt am făcut la cererea lor. La cererea credincioşilor am făcut şi intervenţiile pentru Mitropolie, la dorinţa credincioşilor am făcut şi aceste rugăciuni. Stau mărturie mesajele pe care le am din Diasporă, să nu opriţi rugăciunea că noi suntem în întuneric fără să ne faceţi Liturghie zilnică şi fără acatist. Până când s-au deschis bisericile făceam Acatist în fiecare seară şi aveam cu mine mii de oameni nu pentru mine sau a deveni vedetă cum a spus cineva, vedetele ies din când în când nu stau tot timpul. Am vrut să fiu în rugăciune şi voi fi în rugăciune şi după ce nu va fi urmă de pandemie. Am hotărât înaintea lui Dumnezeu că nu mai pot să mă opresc să slujesc în fiecare zi Sfânta Liturghie. Ce e rău în asta?”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.

Întrebat dacă nu e îi este teamă de o sancţiune, el a răspuns: “Nu vorbim de sancţiuni. Vorbesc aici ceea ce este pozitiv. Ce sancţiuni? Dumnezeu poate să îmi dea sancţiuni. Numai de sancţiunea lui Dumnezeu mă tem”.ULTIMA dorință a lui Ion Dichiseanu, mărturisită pe patul de spital. Din păcate, a murit înainte să se îndeplinească

Arhiepiscopul Tomisului nu va fi ridicat la ranguld e mitropolit

Arhiepiscopul Tomisului a anunţat în luna februarie a acestui an că a depus o solicitare la Sfântul Sinod de înfiinţare a Mitropoliei Tomisului. Biserica Ortodoxă Română a transmis Arhiepiscopului Tomisului că nu îi acceptă această cerere.

ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, nu va fi avansat în ierarhia bisericească la treapta de mitropolit, a hotărât conducerea Bisericii Ortodoxe Române. Cerere i-a fost refuzată din cauză că ar avea ”ambiții personale” care nu au legătură cu misiunea pastorală și de sfidarea recomandărilor BOR.

În plus, este criticat pentru inițiativele din perioada pandemiei care au adus prejudicii imaginii bisericii și au arătat o atitudine ”provocatoare”.



Decizia oficială i-a fost trimisă lui Teodosie de cancelaria Sfântului Sinod ”din încredințarea” Patriarhului Daniel. Teodosie ceruse avansarea pe 18 februarie 2021, iar răspunsul a venit pe 19 aprilie 2021.

Documentul îi atrage atenția Înaltpreasfințitului că unele inițiative al Arhiepiscopiei Tomisului din perioada pandemiei ”au creat discuții aprinse în media și au adus deservicii de imagine Bisericii Ortodoxe, mai ales că au fost însoțite de o atitudine provocatoare, de lipsă de tact pastoral și de comunicarea deficitară cu autoritatea bisericească superioară, fapt care exprimă un duh de indisciplină și de răzvrătire”, citează hotnews.ro.