Ariel Chiș a anunțat că își retrage candidatura de la alegerile pentru Consiliul General al Capitalei după ce un clip electoral a stârnit reacții hilare în spațiul public. În doar câteva zile, clipul în care membrul USR cântă o melodie puerilă în care se autocaracterizează ca fiind ”coadă de purcel” sau “sirena oligofrenă”, a devenit viral și a fost preluat de toate publicațiile și televiziunile naționale.

În urma acestei expuneri care a fost criticată și ridiculizată, membrul USR a decis să se retragă din cursa pentru Consiliul General, dar spune că nu se va retrage din partid și nu plănuiește să abandoneze politica.

”După mai multe zile foarte grele pentru mine, am decis să mă retrag de pe lista USR la Consiliul General al Municipiului București. Ultimul lucru pe care mi l-am dorit vreodată a fost să aduc un prejudiciu de imagine USR-ului, partidului căruia i-am dedicat ultimii ani de viață, zi de zi, noapte de noapte.

O să rămân alături de USR pentru că acest partid reprezintă pentru mine o speranță, o speranță că vom putea ajunge să avem o clasă politică integră și bine intenționată, care să lupte pentru toată lumea, nu doar pentru unii. Știu că acest partid poate realiza asta, am văzut ce principii ne ghidează și cum suntem diferiți de orice altceva a existat până acum. Am niște colegi extraordinari pe care întotdeauna îi voi recomanda și îi voi susține.

În încheiere, vreau să le mulțumesc public din suflet tuturor celor 372 de colegi care m-au votat pentru un loc pe lista USR la Consiliul General unde am obținut locul 2. Vreau să mulțumesc și zecilor de prieteni care mi-au scris că le pare rău că sunt linșat mediatic și m-au încurajat să rămân puternic și să nu pun la suflet.

De asemenea, nu uitați, România a fost făcută de oameni care nu au stat deoparte. Acesta este sloganul USR din 2016 pentru care am intrat în viața politică. Voi continua”, a scris Ariel Chiș pe pagina sa de Facebook.

Amintim că Ariel Chiș, aflat până acum pe poziția a doua a listei candidaților USR la Consiliul General București, nu este tocmai nou în politică, fiind fost membru PSD. Totuși, pe lângă relația cu social-democrații, mai există o altă informație cel puțin la fel de pregnantă în cazul lui Chiș.

El ar fi fiul lui Erich Kish, unul dintre primii angajați ai Rompetrol, care a lucrat alături de Dinu Patriciu timp de 10 ani la construirea grupului petrolier. Mai mult decât atât, același Erich Kish ar fi fost ofițer de tancuri în armata israeliană.

„Era momentul pentru acest lucru. Gata! S-a terminat! Am muncit destul. Zece ani au fost de ajuns. Acum voi lua o mare pauza, pana la inceputul lui septembrie, timp in care voi sta probabil pe un iaht. Era o decizie luata de mult timp si nu are nicio legatura cu iesirea lui Patriciu din afacerea Rompetrol", spunea Kish, la plecarea din Rompetrol, potrivit Ziarul Financiar.

Ar mai fi de menționat că, după cum scrie Alex Tocilescu pe Facebook, Ariel Chiș nu este singurul candidat USR la Consiliul General al Capitalei care are un trecut social-democrat. La rândul său, Andrei Rigu, al șaptelea pe lista candidaților la posturile de consilier, ar fi făcut și el parte din PSD.

„Ori na, nu zic că-s oameni răi, dar totuși, șmecheria cu USRul era că-i un partid altfel, care promovează oameni noi. Ori «nou» și «membru PSD» nu prea rimează, dacă nu mă înșel. Sigur, ambii au explicații coerente despre motivul care i-a făcut să intre în PSD - dar cu ce dracu’ mă ajută asta pe mine, domnișoară?, ca să zic așa. Și cum se face că-s girați de sus? Și cum se face că majoritatea useriștilor - care n-au fost în PSD - tac mâlc și înghit, că e ordin de la conducere?”, a scris Tocilescu, miercuri, pe rețeaua socială.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.