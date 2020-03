Armata construiește un spital în 5 zile: 'Sperăm să terminăm lucrarea vineri, înainte de termenul ordonat' (VIDEO)

Ministerul Apărării Naţionale a început, miercuri, pregătirile pentru montarea spitalului ROL II .

Locotenent colonel Silviu Gimiga, Batalionul 96 Geniu, a declarat, joi că spitalul ar putea fi dat în folosiță vineri după amiază.

'Batalion 96 Geniu din Brigada 10 Geniu a realizat jumătate din lucrări, iar vineri estimez că lucrarea va fi terminată. Concomitent, celelalte unitări ale MApN se deplasează cu facilitățile Spitalului ROL II pentru instalarea containerelor.

Militarii sunt foarte bine pregătiți, utilajele fac față situației și sperăm să terminăm lucrarea înainte de termenul ordonat', a spus Gimiga.

Totodată, Anca Ștefan, manager Ana Aslan, a declarat că vor fi luate măsuri speciale la acest spital.

'Este o zonă securizată, unde accesul va fi bine delimitat, Pacienții vor fi în siguranță', a spus Stefan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.