Armata Română se pregătește pentru Ziua Națională: Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie sunt în toi (VIDEO)

Armata Română a început repetițiile pentru parada dedicată Zilei Naționale de 1 Decembrie, când România aniversează 101 ani de la Marea Unire și, implicit, de la formarea statului unitar național.



Ca în fiecare, defilarea principală se va desfășura la Arcul de Triumf din Capitală, monument ce comemorează victoria României în Primul Război Mondial.

