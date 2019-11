Armata României a intrat în repetiție generală pentru Parada de 1 Decembrie. Primele imagini și toate detaliile despre desfășurarea de forțe din Capitală, în direct pe B1 TV (VIDEO)

România aniversează, duminică, Ziua Națională, când se împlinesc 101 ani de la 1 Decembrie 1918, momentul în care Ardealul închidea ciclul de teritorii ce reveneau la patria-mamă și consacra, astfel, formarea statului unitar național român.



Ca în fiecare an, Armata României, una dintre artizanele Marii Uniri de la 1918, este în plină desfășurare de forțe în această perioadă și se pregătește intens pentru defilările militare din toată țara.



„Regina” paradelor este, bineînțeles, cea din Capitală, unde aproximativ 4.000 de militari și specialiști din toate structurile românești de apărare, dar și din statele partenere vor defila sub umbra bătrânului Arc de Triumf, care marchează victoria României în Primul Război Mondial.

