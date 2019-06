Armata SUA, PRIMA REACȚIE după ce militarii au intrat cu tancurile pe un ogor privat: Ce au transmis americanii (VIDEO)

"Armata Statelor Unite ale Americii regretă orice neplăcere cauzată de recentul incident", este prima reacție a armatei SUA după ce militarii americani au intrat în lanurile oamenilor din Ialomița și au distrus culturile agricole, în timpul unui exerciţiu, informează B1 TV.

Un incident mai rar întâlnit s-a produs în cursul zilei de joi, când blindate ale armatei americane, participante la un exerciţiu în România, au pătruns pe terenurile mai multor fermieri din Feteşti şi le-au distrus culturile de grâu şi porumb.

Blindatele ar fi trebuit să ajungă în cu totul alt loc, dar din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a unor greşeli de comunicare a datelor, blindatele au ajuns pe terenurile fermierilor şi chiar au început să tragă, conform programului.

"Armata Statelor Unite ale Americii își exprimă deplinul respect față de poporul român și regretă orice neplăcere cauzată de recentul incident. Despăgubirile rezultate din acest incident vor fi acordate potrivit procedurilor NATO existente pentru astfel de evenimente și ne vom asigura că cei afectați vor fi compensați respectând cu exactitate aceste proceduri”, au transmis oficialii armatei SUA.

La 24 de ore după incident a apărut și prima reacție a ministrului Apărării, Gabriel Leș.

„A fost o eroare de... nu știu, de orientare și militarii americani au luat-o prin altă zonă. (...) Se vor plăti despăgubiri pentru culturile distruse în așa fel încât fermierii să nu fie afectați și vom vedea în urma verificărilor care au fost împrejurările în care s-a produs această eroare. O regretam, se întâmpla”, a spus ministrul, potrivit Digi 24.

Ministerul Apărării a precizat, într-un comunicat de presă, că blindatele americane au intrat pe terenurile agricole, provocând daune, din cauza „condițiilor meteo nefavorabile".

