‘ARMONII’ –Concert de excepție la Centrul Cultural pentru UNESCO ‘Nicolae Bălcescu’ (VIDEO)

Centrul Cultural pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu" a găzduit aseară evenimentul muzical "Armonii", un concert dedicat tuturor categoriilor de vârstă, în cadrul căruia au răsunat ritmuri de jazz, pop, bluess și multe alte genuri care au creat o atmosferă de excepție.

