Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Balcescu" sprijina activ tinerii artiști! Una dintre vocile noii generații, talentata și versatila soprană Elena Dincă-Velica, al carei nume de scena este Elina, alături de pianistul Alexandru Răileanu și percuționistul Lucian Simion, a abordat cu naturalețe și emoție mai multe genuri muzicale, de la operă la pop operă, musical și muzică de film. Asadar, noua generație de muzicieni invită publicul, mai ales pe cel tanar, să o cunoască!

