Lovitură grea pentru Biserica Ortodoxă. Mănăstirea Prislop şi Episcopia Devei şi Hunedoarei au pierdut procesul, declanşat în vara anului trecut la Tribunalul Bucureşti, pentru anularea drepturilor intelectuale asupra mărcii "Arsenie Boca", deţinute de doi oameni de afaceri din Oradea. Practic, Biserica nu mai poate comercializa obiecte cu chipul lui Arsenie Boca.

Tribunalul Bucureşti acolo unde s-a judecat procesul prin care Mănăstirea Prislop şi Episcopia Devei şi Hunedoarei au cerut anularea drepturilor intelectuale privind marca Arsenie Boca, a dat dreptate celor doi orădeni care deţin aceste drepturi, Andor Şandor şi Diana Talpoş.

Procesul a fost deschis pe 8 iunie 2018, iar potrivit reprezentanţilor Bisericii este aberant să revendici drepturi de marcă asupra unei personalităţi.

"Aceşti indivizi s-au rezervat netemeinic pe un drept de marcă asupra numelui şi imaginii profitând că autoritatea europeană nu ştia cine a fost Arsenie Boca", a declarat, la acea vreme, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Devei şi Hunedoarei, preotul Gabriel Miricescu, referitor la motivul procesului.

În paralel, Episcopia şi Mănăstirea au cerut instanţei să emită o Ordonanţă Preşedinţială prin care să ofere dreptul Bisericii să poată folosi imaginea părintelui Arsenie Boca în scop comercial până la soluţionarea procesului. În vara trecută, Tribunalul Bucureşti a respins cererea, dar în septembrie 2018 Curtea de Apel Bucureşti le-a dat dreptate.

Acum însă a venit hotărârea tribunalului Bucureşti prin care se interzice bisericii comercializarea obiectelor cu chipul lui Arsenie Boca.

Decizia nu este definitivă, reprezentanţii Bisericii Ortodoxe având posibilitatea să o atace la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile.

