Imaginea zilei vine de la Vatra Dornei. Acolo, asfaltul abia turnat pe o stradă din oraş poate fi ridicat de pe jos cu mâinile goale. E ca un covor care se descompune bucată cu bucată. Localnicii sunt revoltaţi. Primarul însă, are altă teorie.

Este suficient sã tragi puțin cu mâinile de marginea stratului de asfalt și acesta se desprinde de parcã ai ridica un covor. Imaginile uluitoare au fost filmate chiar în municipiul Vatra Dornei, unde lucrãrile finalizate ieri au stârnit revoltã printre localnici.

