Asfalt proaspăt între două fâștii de nisip, la Constanța. Primarul Decebal Făgădău: 'Este un drum care a existat dintotdeauna' (VIDEO)

Primarul Constaneți a reușit să provoace surprindere pe Internet, după ce o bucată de asfalt a apărut în mijlocul plajei. Între două fâşii de nisip a apărut un drum proaspăt asfaltat, din bitum. Decebal Făgădău, edilul Constanței, a declarat pentru B1 TV că strada există de zeci de ani, iar el nu a făcut altceva decât să o modernizeze.

