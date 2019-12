Asfaltare pe ploaie, înainte de Crăciun: Cum au reacționat muncitorii când au văzut că sunt filmați (VIDEO)

Pe unii români îi apucă hărnicia chiar de sărbători. Mai ales dacă sunt plătiţi din bani publici. Este şi cazul unei echipe de muncitori din judeţul Galaţi care s-a gândit să asfalteze o stradă chiar cu o zi înainte de Crăciun, informează B1 TV.

Fie ploaie, fie vânt, muncitorii din Tecuci nu se opresc niciodată din treabă. Aşa se face că au ignorat faptul că afară turna cu găleata și au trecut la asfaltat. Iar când au văzut că sunt filmaţi, muncitorii au făcut scandal şi au sărit la bătaie.

Oamenii din Tecuci spun că nu e singura stradă care se asfaltează astfel. De altfel, tot oraşul e plin de gropi şi de lucrări neterminate sau făcute de mântuială.

