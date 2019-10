IMAGINI SCANDALOASE: Două asistente medicale, fotografiate în timp ce fumau pe holurile Spitalului din Craiova (VIDEO)

Pauză de țigară, chiar pe holul Spitalului din Craiova. Două asistente medicale au fost fotografiate în timp ce fumau fără nicio reținere chiar în instituția medicală, informează B1 TV. Imaginile au fost făcute publice de un pacient revoltat.

Deși fumatul este interzis de ani buni în orice instituție publică, asistentele de la spitalul de urgență din Craiova nu țin cont nici de lege, nici de sănătatea pacienților. Două tinere au fost surprinse în timp ce își savurau ţigările şi cafelele, aşezate pe bara de siguranţă a scărilor de urgenţă.

Bărbatul care a făcut fotografia a postat-o pe pagina sa de Facebook.

”Să le spună cineva medicilor și asistentelor că în interiorul clădirilor NU se fumează!”, a scris acesta pe rețeaua de socializare.

Postarea a strâns sute de reacții. Cei mai mulți oameni le acuză pe asistente de lipsă de educație în timp ce alții dau vina pe conducerea spitalului pentru că permite aceste lucruri.

Un pacient susține că astfel de lucruri în întâmplă frecvent în spitalul de urgență.

„Eu am văzut că fumeaza și la etajul 8 unde se nasc copiii. Fumatul ca fumatul, dar când ajungi la parterul spitalului, parcă pică pereții pe tine și pe acel perete cu tencuiala căzută scrie «interzis fotografiatul». Pe acolo trec bebelușii nou-născuți, mamele, bolnavii. Rușine Craiova!”, a scris pacientul.

Managerul Eugen Georgescu s-a declarat nemulțumit de această situație și a anunțat că va declanșa o anchetă pentru ca cele două tinere să fie sancționate.

