Asistații social apți de muncă, puși să curețe localitățile, în Bihor. Ilie Bolojan: Nu vrem să tăiem ajutoarele sociale, dar este moral și corect să faci cel puțin câteva ore de muncă lunar (VIDEO)

De câteva zile, atenția autorităților s-a concentrat pe asistații social. O serie de declarații ale ministrului Muncii, Raluca Turcan, au făcut valuri. Ministrul vorbea de o abundență a ajutoarelor pentru unele persoane. În acest context a venit și vestea potrivit căreia Consiliul Județean Bihor a încheiat un protocol cu Prefectura şi Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială. În baza acestuia, beneficiarii ajutoarelor sociale ar fi obligați să iasă la curățenie în localitățile lor, activitate ce ar urma să fie planificată de primării.

Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a declarat marți, într-o intervenție pe B1 TV, că scopul acestei măsuri nu este tăierea ajutoarelor sociale, justificate în multe situații, dar a precizat că ”este moral și corect să faci cel puțin câteva ore de muncă lunar pentru această chestiune”.

”Sunt câteva lucruri care nu pot fi contestate. Eu mă refer la județul Bihor. Când treci din Ungaria în România constanți o diferență semnificativă între calitatea șanțurilor, a acostamentelor drumurilor, a zonelor din localiăți, în sensul că sunt mult mai bine îngrijite, nu doar în Ungaria, ci în toate țările europene și, în momentul în care vii în România, constați zone pline de bălării, PET-uri aruncate pe marginea drumului, o stare de neorânduială care în niciun caz nu te trimite într-un context european. Asta înseamnă că sunt foarte multe lucruri de făcut.

În același timp, avem în județul Bihor peste 3.000 de beneficiari de ajutoare sociale, care înseamnă mai multe tipuri de ajutoare sociale care se dau uneori la aceeași persoană și, deci, există un număr important de oameni care, conform legii, trebuie să desfășoare munci pentru acești bani.

Avem comune cu peste 100 de beneficiari. Asta înseamnă că ar trebui ca în fiecare zi să fie cel puțin 10-15 oameni care să lucreze câte opt ore pe zi, ceea ce înseamnă că trebuie să se vadă rezultate. Și avem comune în care toți beneficiarii, peste 70, au certificate medicale că nu pot presta aceste munci. Din nou, este o situație nelalocul ei, pentru că este puțin probabil ca toți oamenii dintr-o comună, dacă nu a fost acolo o calamitate, să fie în incapacitate de a face acolo o muncă”, a spus Ilie Bolojan.

