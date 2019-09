O asistentă de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași a murit după ce a ieșit din tura de noapte: Polițiștii au deschis o anchetă (VIDEO)

O asistentă în vârstă de 45 de ani, de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, a murit în drum spre casă, după ce a ieșit de la schimbul trei, informează B1 TV.

Femeia a început să se simtă rău în autobuz. Un coleg care era cu ea a sunat la 112, însă medicul sosit la intervenție nu a mai putut face nimic pentru a o salva pe asistentă.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Diana Cimpoieșu, purtător de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, a explicat că nu există indicii care să ducă la ipoteza că femeia ar fi murit din cauza epuizării. De asemenea, reprezentanta unității medicale a precizat că asistenta nu era cunoscută ca având probleme de sănătate.

”Doamna asistentă a fost în concediu de odihnă în luna august, iar numărul de ture de noapte pe care îl face un asistent în clinica de otropedie de la blocul operator este de patru pe lună. Nu avea antecedente medicale. A lucrat la blocul operator, fiind o zi de vară, numărul de traumatisme nu este mai mare ca de obicei. Au fost operații până în jurul orei 24, atfel încât activitatea din gardă nu a fost una suprasolicitantă, iar numărul de asistenți din clinica de ortopedie este aproape de cel maxim prevăzut de normativ. Există un singur post liber.

Nu s-a plâns de probleme de sănătate. În noaptea respectivă o duruse o măsea. E singura situație pe care o putem afla la acest moment. Cauzele le va stabili

Poliția, în colaborare cu Institutul de Medicină Legală. Din punct de vedere medical, s-a intervenit acolo cu echipaj cu asistent și cu medic, s-a încercat o resuscitare îndelungată.

Era o asistentă cu experiență, cred că erau mai bine de 10 ani de la momentul angajării”, Diana Cimpoieșu, purtător de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon din Iași.

Un dosar penal a fost deschis în acest caz. De asemenea, la Inspectoratul Teritorial de Muncă se va investiga dacă moartea asistentei a avut legătură cu suprasolicitarea de la locul de muncă.

