Asociația ACCEPT și șapte cupluri gay au dat în judecată statul român la CEDO și cer recunoașterea legală a familiilor lor în România.

„Cererea adresată Curţii Europene a Drepturilor Omului a fost depusă de 14 reclamanţi care formează 7 cupluri de persoane de acelaşi sex, susţinuţi de Asociaţia ACCEPT. Am reclamat faptul că statul român şi-a încălcat obligaţia pozitivă de a acorda o formă de recunoaştere şi protecţie legală familiilor formate din cupluri de persoane de acelaşi sex. Mai mult, am argumentat existenţa unui tratamentul discriminatoriu prin care statul român, în mod activ, a modificat cadrul juridic după anul 2009 pentru a preveni obţinerea unei forme de protecţie juridică de către aceste cupluri. Am invocat încălcarea art.8 şi 14 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (CEDO), respectiv dreptul la viaţă privată şi de familie şi dreptul de a nu fi supus discriminării pe criteriul orientării sexuale şi am cerut aplicarea precedentului din cauza Oliari şi Alţii contra Italiei (21 iulie 2015),” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului și membră a ACCEPT, potrivit acceptromania.ro

Demersul lor este asemănător cu cazul Oliari și alții contra Italiei, unde CEDO a dat câștig de cauză celor trei cupluri care au dat în judecată statul italian.

“22 de state din cele 28 ale Uniunii Europene acordă o formă de protecție juridică pentru familiile gay: prin căsătorie sau parteneriat civil.