Asociația Pro Infrastructură, critici dure la adresa CFR: "Ne invită să mergem cu vagonul de dormit la trenul exclusiv de zi, în timp ce în trenurile de noapte pasagerii primesc doar loc pe scaun"

Asociaţia Pro Infrastructură critică decizia CFR Călători de a introduce pe timp de zi vagoane de dormit, în timp ce călătorii care merg noaptea cu trenul se îngrămădesc pe locurile cu scaun.

“Incompetenţa şi absurdul la CFR Călători atinge noi limite. Într-un comunicat demn de < >, CFR Călători ne invită să mergem cu vagonul de dormit la trenul exclusiv de zi Iaşi-Suceava-Timişoara (6:05-21:58 cu returul 6:49-21:46). Asta, în timp ce trenurile de noapte veritabile (precum 1862 Iaşi-Constanţa), care circulă exclusiv pe timp de noapte (22:30-6:36 cu retur 22:00-6:16), îşi forţează pasagerii să facă noapte albă pentru că oferă doar loc pe scaun”, afirmă Asociaţia Pro Infrastructură într-o postare pe Facebook.

Asociația Pro Infrastructură, critici dure la adresa CFR Călători

Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că există o criă a trenurilor cu locuri de dormit și că,d e obicei, călătorii trebuie să facă rezervări cu săptămâni înainte: “Este o criză permanentă de vagoane de dormit şi cuşetă. Chiar şi acele trenuri de noapte care au vagoane cu pat, adesea nu au decât unul sau două vagoane de noapte, de multe ori rezervate complet cu săptămâni înainte”, avertizează reprezentanţii asociaţiei.

Potrivit Asociaţiei Pro Infrastructura, CFR Călători nu oferă nici măcar întreaga gamă de servicii de noapte: “De exemplu, singurul tren Bucureşti-Sighetul Marmaţiei nu are decât vagoane de dormit (scumpe), nu şi cuşete. În schimb, trenul 1757 Bucureşti-Suceava (23:25-5:49), cu potenţial de călători de business, nu oferă vagoane de dormit, ci doar o singură cuşetă de 6 locuri (şi 5 vagoane cu scaune, tip salon, care forţează călătorii la o noapte albă pe scaun, iluminată de neoane). Motivul? Nu sunt vagoane de dormit! Numărul de vagoane de dormit este sub 1/2 din necesar, iar la cuşete sub o tremie”, au mai scris oficialii asociaţiei.

“Să iei cel puţin patru din aceste puţine vagoane de dormit şi cuşetă şi să le pui pe trenuri exclusiv de zi este o dovadă de incompetenţă crasă. Mai mult, aceste puţine vagoane sunt adesea vai-de-ele. CFR Călători are doar aproximativ 25 vagoane de dormit la un standard modern, demn de secolul XXI - majoritatea fiind ori trimise pe rute externe, inaccesibile călătoriilor în ţară, ori la gard din lipsă de piese. Cele mai multe vagoane de dormit folosite în trafic intern sunt seria 71-31, vechi de aproape 60 (şaizeci) de ani, cumpărate second-hand la începutul anilor 2000, după ce fuseseră retrase spre a fi trimise la fier vechi de administraţiile germane şi elveţiene”, se mai arată în comunicatul asociaţiei.

Reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură susţin că aceste vagoane de dormit nu mai au climatizare (instalaţia de răcire nu se mai poate reîncărca).

"Suspensiile sunt obosite, ţinuta de mers catastrofală, iar mobilierul este demodat, uzat, murdar. Cuşetele sunt într-o stare un pic mai bună, dar numărul lor (cel mult 50-60) este şi el total insuficient şi sunt şi ele foarte vechi. Ne întrebăm dacă managementul care a decis să pună vagoane de dormit pe tren de zi are vreo idee de parcul circulant şi de criza de vagoane. Care este direcţia strategică pe care o vrea CFR Călători? Se pare că singurul motiv de a alege vagoane de dormit pe trenul de zi Iaşi-Timişoara este pentru că, într-o acţiune de PR precedentă, CFR Călători a pus vagoane de trafic local, de calitate modestă, foarte inconfortabile (tip 20-68) şi acum călătorii se plâng de confort", se mai arată în comunicatul asociaţiei.

CFR introduce vagoane pentru dormit la trenurile care circulă ziua

CFR Călători anunţă că va introduce de joi vagoane de dormit şi cuşetă la trenurile de lung parcurs care circulă în timpul zilei.

Potrivit unui comunicat al companiei, în prima etapă, aceste vagoane vor fi introduse pe rutele Iaşi – Timişoara şi retur şi Bucureşti Nord – Baia Mare şi retur.

Vagoanele de dormit vor circula în compunerea trenurilor: IR 1745/ RE 4005 Bucureşti Nord (plecare 6:00) – Cluj Napoca (sosire15:24/ plecare 15:44) - Baia Mare (sosire 20:00), RE 4006/ IR 1746 Baia Mare (plecare 05:40) – Cluj Napoca (sosire 09:47/plecare 09:57) – Bucureşti Nord (sosire 19:41), iar vagoanele cuşetă vor circula în compunerea trenurilor: IR 1833 Iaşi (plecare ora 06:05) – Cluj Napoca (sosire 14:58/ plecare 15:29) – Timişoara Nord (sosire ora 21:58) şi IR 1834 Timişoara Nord (plecare ora 06:49) – Cluj Napoca (sosire 12:43/plecare 12:58) – Iaşi (sosire ora 21:46).