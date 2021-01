Asztalos Csaba (CNCD): Am putea avea situații în care state din Europa vor condiționa accesul în țară de vaccinare / Fiecare caz diferă, dar trebuie analizat dacă limitările sunt proporționale cu scopul urmărit (VIDEO)

Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a explicat în Uniunea Europeană încă nu există vreo lege care să facă obligatorie vaccinarea anti-COVID-19, însă a precizat că ar putea apărea situații în care state din Europa condiționează accesul pe teritoriul lor de vaccinare. „Există deja discuții”, spune oficialul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.