Asztalos Csaba (CNCD): Orice restricție a drepturilor fundamentale se realizează prin lege și nu neapărat un tratament diferențiat între vaccinați și nevaccinați este, din start, și discriminatoriu (VIDEO)

Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), a explicat duminică seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, în ce măsură se poate vorbi despre discriminare în contextul în care se fac diferențieri între persoanele vaccinate și care nu au făcut vaccinul anti-COVID-19.

Președintele CNCD a precizat că această situație trebuie abordată cu echlibru și necesită o analiză serioasa pentru fiecare caz în parte.

”Eu cred că interesul este să prevenim transmiterea infecției COVID-19 și trebuie să distingem de la domeniu la domeniu. Orice restricție a drepturilor fundamentale se realizează prin lege și nu neapărat un tratament diferențiat între vaccinați și nevaccinați este, din start, și discriminatoriu, adică nelegal. În măsura în care cei vaccinați sunt într-o situație diferită față de cei nevaccinați și se justifică o astfel de măsură, nu suntem într-o situație de discriminare.

Aș vrea să vă dau cu titlu de exemplu o sentință a Curții de Apel Cluj Napoca, din februarie, care arată că distincția dintre vaccinați și nevaccinați la venirea din străinătate – adică cei nevaccinați au obligația să stea în carantină 14 zile, cei vaccinați nu au această obligație – nu este o formă de discriminare.

Deci, de la caz la caz va trebui să analizăm în ce măsură există un temei legal pentru aceste diferențieri și în ce măsură se justifică o astfel de decizie”, a explicat președintele CNCD.

