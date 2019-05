Situație revoltătoare în Harghita, unde crucile dintr-un cimitir al eroilor români din Valea Uzului au fost acoperite cu pungi de gunoi. Este o formă prin care liderii politici ai minorităţii maghiare au decis să protesteze, ei susţinând că autorităţile române au amplasat ilegal crucile respective.

Tudor Barbu, realizatorul emisiunii "Se întâmplă acum", difuzată pe B1 TV, a făcut publice o serie de documente care atestă clar că Primăria Dărmăneşti este cea care deţine terenul pe care se află mormintele eroilor români căzuţi la datorie. Printre acestea se numără şi certificatul de urbanism şi autorizaţia de construcţie pentru "monument cimitir internaţional şi 50 de cruci pentru eroii români". (Detalii AICI)

Întrebat dacă putem vorbi de un caz de discriminare, preşedintele Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării (CNCD), Asztalos Csaba, a răspuns: ”N-aș putea să mă pronunț la acest moment. Acolo e un diferent și este important să existe un dialog între părți. Cum o parte face referire la acte, așa și cealaltă parte face referire la acte. Specialiștii ar trebui să se așeze la masă și să lămurească lucrurile, după care să adopte acele măsuri, astfel încât fiecare să-și cinstească morții din conflagrația respectivă și să nu se creeze tensiuni inutile. Apreciez că acel gest de a acoperi cu saci nu e corect, indiferent de părerea și de neplăcerea sau de reacția pe care a creat-o actul sau decizia primarului. Indiferent dacă a supărat acest lucru comunitatea maghiară, această reacție, acest gest nu e unul corect”.

”Minoritatea maghiară spune că acolo, sub acele cruci, nu sunt decedați eroi români și acest lucru trebuie lămurit. Fiecare comunitate trebuie să aibă posibilitatea de a-și cinsti eroii și să se lămurească cine unde e”, a mai precizat Asztalos Csaba, pentru B1 TV.

