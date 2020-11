Atac armat în Viena. Mărturia unui român din capitala Austriei: Se aud foarte multe semnale de poliție și salvări. Cetățenilor evrei li se recomandă să rămână în locuințe (VIDEO)

Un atac armat a fost comis luni seară în Vinena, la sinagoga Nahe din Seitenstettengasse, din primul district. Mai multe persoane au fost ucise și rănite, iar unul dintre atacatori, ucis, într-un schimb de focuri. La ora redactării acestei știri evenimentul este în desfășurare. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, Alexandru Todericiu, un român din Viena, a povestit că zona în care a avut loc atacul este una foarte aglomerată, având în vedere că acolo sunt mai multe localuri, iar aceasta este ultima seară în care restaurantele sunt deschise înainte de intrarea în vigoare a lockdown-ului, marți.

”Avem de-a face cu un incident de securitate extrem de grav, în desfășurare. Cu mai puțin de o oră în urmă, în zona foarte populată din jurul sinagogii din capitala Austriei s-au auzit împușcături, zona fiind una cu foarte multe localuri, astăzi fiind ultima zi în care localurile austriece mai pot fi deschise pentru că de mâine este celebrul lockdown. Se pare că a fost o intervenție a Poliției care ar fi anihilat un atacator. De asemenea, din relatările pe care televiziunile austriece le fac, e vorba și de un alt atacator care s-ar fi aruncat în aer. De aici, de unde mă aflu, se aud de mai bine de o oră foarte multe semnale de poliție și salvări care se îndreaptă către zona centrală.

În urmă cu puțin timp se relatează că ar fi fost un alt incident în zona Hotelului Hilton de lângă parcul vienez. Se pare că există un schimb de focuri în desfășurare în zona Hotelului Hilton, unde sunt foarte multe forțe de intervenție și mașini de salvare. Între cele două zone (sinagogă și hotel – n.r.) e o distanță de aproximativ 1,5 kilometri. Poliția a anunțat că recomandă să nu se facă filmări și filmările care sunt deja pe Twitter și pe Facebook să nu fie difuzate pentru că se poate crea panică”, a povetsit românul.

Totodată, acesta a precizat că zona centrală a Vienei care este închisă, iar autoritățile le-au recomdanat cetățenilor să stea în case.

„Președintele Asociației comunităților evreiești a anunțat că recomandă tuturor cetățenilor evrei să rămână în locuințe, să nu-și părăsească domiciliul și a spus că la momentului atacului asupra sinagogii, aceasta nu era deschisă.ACCIDENT CUMPLIT, în România! A MURIT. Polițiștilor NU le-a venit să creadă când au văzut CINE se afla în mașină

Din câte am citit până acum, se presupune că ar fi un atac terorist, poate fi însă și un schimb de focuri între grupări rivale din zona criminală, așa a fost comentariul până acum. Este o situație în desfășurare.

Poliția a recomandat pe Twitter cetățenilor să se îndepărteze de zonele respective și să evite zona centrală a Vienei care este închisă.

Din relatări ale anumitor cotidiene, în edițiile lor online, se pare că unul dintre atacatori s-ar fi aruncat în aer cu o bombă, o centură explozibilă, dar acestea sunt, de fapt, speculații. Probabil și autoritățile vor da un comunicat pentru a lămuri ce se întâmplă”, a mai spus Alexandru Todericiu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.