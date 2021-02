Atac armat într-o clinică din SUA. O persoană a murit și alte patru au fost grav rănite

S-a declanșat groază seara trecută într-o clinică din SUA. Un bărbat a deschis focul de armă în unitatea medicală din statul Minnesota. O persoană și-a pierdut viața si alte patru au fost rănite grav.

Criminalul a fost reţinut după incidentul armat și a fost indentificat ca fiind un recidivist în vârstă de 67 de ani. Totuși, polițiștii suspectează că el nu a acționat singur.

Potretul atacatorului

Potrivit CNN, el fusese de mai multe ori internat în clinică și de fiecare dată s-a arătat nemulțumit de îngrijirile pe care le-a primit.

Anchetatorii au găsit si un pachet suspect la locul faptei, însă s-a dovedit a nu fi un dispozitiv explozive.

MEDICAL CLINIC SHOOTING: At least one person is dead and four others are hurt after a violent attack at a health clinic in Buffalo, Minnesota. @perezreports has details as a suspect has been arrested and investigators now hunt for a motive. https://t.co/24TozP3eun pic.twitter.com/mDIURPTMUd