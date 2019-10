ATAC armat într-un mall din Timișoara! Bilanțul VICTIMELOR (VIDEO)

Atac cu cuţitul într-o sală de cinema din Timişoara!

Doi tineri au fost înjunghiaţi de un bărbat pentru că i-au cerut să nu mai vorbească în timpul filmului. Ambulanţe, jandarmi şi poliţişti au sosit la faţa locului iar agresorul a fost reținut și dus la secție pentru audieri. Victimele au fost transportate la spital și sunt în stare stabilă.

Atacul a avut loc, luni seară, într-o sala de cinema dintr-un centru comercial din Timisoara, în zona Sagului.

Potrivit martorilor patru tineri s-au luat la cearta in timpul unui film. Doi dintre ei au fost deranjați de faptul că un grup de băieți făcea gălăgie și le-au atras atențiea.

Deranjați că au fost mustrați, unul dintre ei a scos un cuțit din buzunar și i-a atacat pe cei doi.

Speriați, angajații sălii de cinema au sunat la 112. Agresorii au fost imobilizați de oameni până la sosirea echipajelor de poliție.

Zona a fost împânzită de echipaje ale Serviciului de Ambulană, dar și de poliție. Oamenii au fost evacuați, iar victimele au primit primele îngrijiri medicale, chiar în sala de cinema. Din cauza rănilor grave ei au fost transportați la spital pentru mai multe investigații medicale.

În schimb, agresorul a fost încătușat și dus la secție pentru a da declarații. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

