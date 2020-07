Atac cibernetic fără precedent pe Twitter. Bill Gates, Elon Musk și Barack Obama, printre victimele hackerilor

Conturile Twitter verificate ale fondatorului Tesla, Elon Musk, cofondatorul Microsoft, Bill Gates, al fostului președinte al SUA, Barack Obama și ale altor milionari americani celebri au fost sparte miercuri noapte. Atacatorii au încercat să obțină donații în moneda bitcoin, în numele utilizatorilor respectivi, promițând că vor dubla suma trimisă.

Conturile de Twitter ale celor mai bogați oameni ai planetei au fost compromise

Printre cei care s-au trezit cu conturile accesate ilegal se numării și CEO-ul Amazon Jeff Bezos, Warren Buffet, Michael Bloomberg, compania Apple și Uber, politicienii Joe Biden și Barack Obama, dar și celebrități din showbiz precum Kanye West și Kim Kardashian.

Toate mesaje era scrise într-o manieră similară, adică magnații spuneau că a sosit timpul să își ajute comunitatea, iar banii care vor fi donați de oameni vor dublați de ei. În plus, ca să îi convingă pe utilizatori să se grăbească cu donațiile, ei impuneau și o limită de timp în care se puteau face tranzacțiile, de 30 de minute.

Bezos, Musk și Gates sunt printre cei mai bogați oameni din lume, potrivit Forbes. Cei trei bărbați însumează o avere de 362 miliarde dolari.

Twitter s-a autosesizat și a șters repede multe dintre mesaje, dar în unele cazuri, tweet-uri similare au fost trimise din nou de pe aceleași conturi, ceea ce arată că a fost destul de dificil pentru inginerii de securitate să câștige bătălia.

Se estimează că, în urma acestor mesaje s-au făcut cel puțin 363 de tranzacții, iar în unul dintre conturi au intrat în doar câteva ore peste 118.000 de dolari.

Reprezentanții Twitter au transmis că a fost o problemă de securitate internă

După primele investigații, Twitter a declarat că a fost o problemă de securitate internă, adică acest atac nu ar fi fost posibil decât dacă hackerii ar fi avut acces la instrumentele proprii Twitter și la cele folosite de angații platformei.



„Am detectat ceea ce credem a fi un atac de inginerie socială coordonat de către persoane care au vizat cu succes unii dintre angajații noștri cu acces la sisteme și instrumente interne. Știm că au folosit acest acces pentru a prelua controlul multor conturi foarte vizibile (inclusiv verificate) și Tweet în numele lor. Luăm în calcul și faptul că aceștia ar fi avut acces și la alte informațiile pe care le-ar fi accesat. Vom dezvălui mai multe detalii pe măsură ce le avem ”, a explicat Twitter.

Un lucru este clar: atacul a fost dat de un grup de oameni și nu de o singură persoană, au confirmat cei care au contracarat atacul cibernetic.

"În mare parte am reușit să reparăm daunele și vom lua măsuri de securitate suplimentare. Am blocat conturile care au fost compromise și vom restabili accesul utilizatorilor de drept doar atunci când suntem siguri că putem face acest lucru în siguranță. Pe plan intern, am luat măsuri semnificative pentru a limita accesul la sisteme și instrumente interne în timp ce investigația noastră este în desfășurare", au spus cei de la Twitter.

Acest atac este considerat cel mai mare din istoria Twitter, atât din cauza sumei colosale care a fost donată, dar și din cauză accesului la informații confidențiale ale unor importanți oameni ai planetei și a faptului că că liderii mondiali folosesc adesea rețeaua Twitter pentru a anunța decizii politice majore.