Scene halucinante în Giurgiu: Şofer atacat cu sabia în plină stradă (VIDEO)

Scene extrem de violente pe o sosea din Giurgiu! Un tânăr a atacat cu o baionetă militară un şofer, în faţa unei spălătorii. Victima a fost înjunghiată de mai multe ori, în faţa trecătorilor. Medicii sosiţi la faţa locului au cerut un elicopter SMURD, care a preluat victima în stare gravă şi a transportat-o la un spital din Bucureşti. Între timp atacatorul a fost arestat.

Atacul a fost surprins de o cameră video montată la bordul unei maşini. În imagini se obervă cum individul se năpusteşte asupra şoferului aflat la volan şi loveşte maşina cu baioneta. La un moment dat sparge geamul. Victima face greşeala să deschidă portiera. Atunci este momentul în care tânărul este injunghiat. Reuşeste să iasă din maşină şi încearcă să se apere. Inutil însă pentru că agresorul îi aplică şi mai multe lovituri. Lupta continuă în stradă. În încăierare intervine şi prietenul şoferului. Cei doi scapă numai când atacatorul rămâne fără armă şi o ia la fugă.

Martorii au sunat la 112. Bărbatul rănit a ajuns de urgenţă la spital. Poliţistii au aflat că a fost un atac din gelozie. Victima, de 37 de ani, ar fi avut o relaţie cu concubina sa. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu au deschis un dosar penal pentru tentativa de omor. Între timp, agresorul a fost arestat preventiv.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.