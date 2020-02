Atacatorul vânzătoarei de la casa de amanet din București a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Deciza a fost dată, sâmbătă, de magistraţii de la Judecătoria Sectorului 2 din Capitală, relatează B1 TV.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, le-a povestit anchetatorilor şi ce l-a împins să recurgă la acest gest. Individul le-a spus poliţiştilor că s-a obişnuit cu un salariu de 10.000 de euro pe lună ca marinar. Pentru că a rămas şomer şi nu a vrut să-şi schimbe stilul de viaţă, a pus la cale jaful. Cum avea datorii de plătit, dar şi pensie alimentară pentru cei trei copii s a gândit că aşa scapă de problemele financiare.

Amintim că atacul a avut loc vineri seara într-o zonă centrală şi aglomerată a Capitalei. Angajata casei de amanet se pregătea să plece acasă, când individul înarmat cu un pistol a intrat peste ea. Bărbatul este cercetat pentru tentativă de tâlhărie calificată.

