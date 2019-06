ATENȚIE: 11 lucruri din casă care-ți provoacă alergii! Verifică chiar ACUM

Ai mancarimi de nas, de ochi, reprize interminabile de stranut, ochi lacrimosi, nas infundat sau care curge mereu fara sa fii racit etc.? Aceste simptome nu pot fi puse neaparat pe seama polenului. Prevention.com a aflat de la specialisti ca exista si surse neasteptate de alergeni chiar in casa ta, surse pe care ti le impartasim si noi, precum si modul in care poti sa inlaturi iritantii.

1. Prietenii care au animale de casa

Acestia au de obicei pe haine parul animalutului lor si iti pot lasa foarte usor acest alergen pe mobila tapitata, chiar daca nu vin in vizita cu prietenul lor imblanit.

Solutie: Aspira canapelele si scaunele sau fotoliile tapitate cu material textil dupa ce sta pe ele prietenul iubitor de animale. Impiedica re-imprastierea alergenilor in aerul din casa folosind un aspirator cu filtru HEPA, care tine captive in interior orice particule, oricat de mici.

2. Pernutele ornamentale, jucariile de plus si pledurile

Aceste obiecte vin in contact cu pielea, ceea ce inseamna ca celulele epidermice moarte depuse pe ele atrag acarienii. Daca mai ai si un animalut care sta pe pernute sau pe pled sau se joaca cu jucariile respective, atunci aceste obiecte sunt pline si de parul animalului.

Solutie: Curata obiectele respective saptamanal, fie in masina de spalat, cu apa fierbinte, daca permite materialul din care e facut obiectul, fie la curatatorie. Mai poti sa le inmoi in apa foarte fierbinte cu putin detergent (daca iti permite materialul) si sa le lasi 15 minute, insa apoi trebuie sa le clatesti foarte-foarte bine).

3. Rafturile

Cartile si alte obiecte care stau pe rafturi (ramele fotografiilor, bibelouri, etc.) aduna praf, iar acesta e o cauza majora de reactii alergice. Cartile mai pot deveni si gazde bune pentru mucegai, mai ales in conditii de umiditate.

Solutie: Pozitioneaza rafturile, in special cele cu carti, cat mai departe e pat, ba chiar, daca se poate, scoate-le de tot din dormitor. Aseaza bibelourile si suvenirurile intr-o vitrina cu usi de sticla, ca sa nu adune praf.Sterge praful si da cu aspiratorul in dormitor cel putin o data pe saptamana.

4. Pernele

Acarienii (paianjenii microscopici din praf) adora acest mediu in care prospera. Caldura si umiditatea corpului tau incurajeaza acarienii sa creasca in pernele din patul tau, indiferent cu ce sunt umplute acestea.

Solutie: Fie cumperi perne noi anual, fie le bagi pe cele vechi in fete de perna anti-alergice pe care le speli in apa foarte fierbinte (in functie si de instructiunile producatorului). Cele mai confortabile si anti-alergenice fete de perna sunt cele facute sin panza tesuta extrem de strans, prin care acarienii nu pot trece.

