Atenționare ANM: 15 judeţe din Moldova, Muntenia şi Transilvania, sub cod calben de ceață densă

Nu mai puțin de 15 judeţe din Moldova, Muntenia şi Transilvania se aflau joi dimineața sub cod galben de ceață densă, atenționarea newcasting fiind emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.

Totodată, mai multe zone din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara se vor afla sub avertizare de vânt puternic şi ninsoare.



Astfel, în localităţi din judeţele Maramureş, Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Vaslui, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Ilfov, Suceava şi Harghita se va semnala local ceaţă, care va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



În zonele montane din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, la peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90-100 km/h şi ninsoare.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore