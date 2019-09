Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni: Probleme tehnice la o aeronavă. Ce se întâmplă cu pasagerii (VIDEO)

O aeronavă care zbura pe ruta Iași-Luton a fost nevoită să aterizeze de urgență pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Potrivit primelor informații, aeronava Airbus 320, care decolase de la Iași, a avut o defecțiune tehnică.

Avionul a aterizat fără probleme pe Aeroportul Otopeni, unde se afla s-a format un dispozitiv pregătit să preia pasagerii.

La bordul se aflau 169 de adulți și cinci copii.

