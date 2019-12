Atmosferă de poveste pentru locuitorii Sectorului 4: Primarul Băluță a apăsat butonul care dă viață magiei (VIDEO)

Anul acesta, Sărbătorile aduc o atmosferă de poveste pentru locuitorii Sectorului 4. Milioane de beculețe colorate, decorațiuni speciale de Crăciun și peste 4000 de instalații au îmbrăcat cele mai importante bulevarde. Primarul Daniel Bălută a apăsat, luni seară, întrerupătorul care a dat viață magiei.

