Au fost instalate primele termo-scannere pe Aeroportul Otopeni. Tot mai puțini români au revenit din Italia, în ultimele zile (VIDEO)

Numărul românilor care revin în România din Italia a scăzut în ultimele zile, potrivit B1 TV. Mulți oameni sunt speriați și nu vor să își petreacă sărbătorile de Paști în casă, izolați.

Pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Capitală au fost instalate primele termo-scannere pentru depistarea călătorilor cu febră. Sun vizați de control în special călătorii care vin din țările cu un număr crescut de infecții cu noul coronavirus, precum China și Italia.

Autoritățile române au raportat deja nouă cazuri de COVID-19 pe teritoriul țării, dar trei dintre pacienți au fost declarați vindecați și, pe cale de consecință, externați, în timp ce alți șase rămân internați în mai multe spitale din România.

