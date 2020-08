Scene halucinante în Capitală! Poliţiştii de la Serviciul Omoruri implicaţi în percheziţionarea caselor interlopilor din clanul Duduianu au greşit adresa şi au intrat peste un luptător SIAS.

Totul s-a întâmplat marți dimineață, când polițiștii din cadrul Serviciului Omoruri au avut mai multe percheziții la clanul Duduienilor din capitală. Mai exact, polițiștii au intrat într-o altă locuință decât cea vizată de percheziții.

Potrivit informațiilor B1 TV, era vorba chiar despre locuința unui coleg de la trupele speciale SIAS.

Acesta locuia cu părinții. Potrivit martorilor, mama luptătorului SIAS a fost afectată emoțional din cauza acestei descinderi.

Încurcătura s-a produs pentru că cele două adrese erau aproape identice, doar că una dintre case era localizată pe strada, iar cealaltă pe intrarea cu același nume.

Operațiunea a fost coordonată de adjunctul Poliției capitalei, Radu Gavriș.

Astfel că, șeful Poliției Române a declanșat un control care vizează Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei.

