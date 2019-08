Şeful Parchetului Judecătoriei Caracal, audiat de procurorii de la Secţia Specială în dosarul privind intervenţia autorităţilor în cazul dispariţiei Alexandrei Măceşanu

Cătălin Zăvoianu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, este audiat, joi, la Secţia specială pentru investigarea infracţiunilor din justiţie în dosarul deschis în care se cercetează felul în care au intervenit autorităţile după anunţul dispariţiei Alexandrei Măceşanu în 24 august.

Zăvoianu este unul dintre procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal (alături de Cristian Popescu şi Lucian Gabriel Trifu) care au participat la operaţiunea din noaptea 25 spre 26 iulie, când s-a aşteptat cu orele în faţa casei lui Gheorghe Dincă.

Reamintim că atunci, deşi Alexandra anunţase de joi de la ora 11 că a fost răpită şi a dat indicaţii despre locul în care se află, procurorii şi poliţiştii au intrat peste principalul suspect abia a doua zi la 6 dimineaţa.

