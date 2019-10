Noi audieri în dosarul Colectiv: Călin Alexandru, considerat mâna dreapta a lui Raed Arafat, chemat în fața procurorilor (VIDEO)

Continuă audierile în cazul Colectiv. La Parchetul General a fost citat, joi, Călin Alexandru, considerat mâna dreapta a lui Raed Arafat, informează B1 TV.

Călin Alexandru ar trebui să se prezinte la Parchetul General în jurul orei 11.00 pentru a da declarații pentru prima dată de la producerea tragediei din Colectiv. Alexandru este directorul Direcției de management privind urgențele medicale, din cadrul ISU. La vremea respectivă, acest departament ar fi trebuit să acționeze de îndată după un plan stabilit pentru producerea unor astfel de catastrofe.

Zielele trecute, la Parchetul General al ajuns și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, iar miercuri trebuia să se prezinte în fața procurorilor și fostul ministru al Sănătății, Nicoale Bănicioiu. Acesta nu a mers însă la audieri, invocând motive personale. În cazul în care Bănicioiu va refuza și a doua oară să răspundă citației procurorilor, acesta va fi adus cu mandat la audieri.

În zilele următoare, la audieri ar trebui să se prezinte și medici de la spitalele din Capitală unde au fost duși răniții de la Colectiv. Totul, în dosarul deschis în urmă cu peste trei ani și în care nu s-a făcut nimic până acum. Este vorba despre ancheta privind operațiunea de salvare din noaptea de 30 octombrie 2015.

Pe 30 octombrie 2015 un incendiu a izbucnit în clubul bucureştean Colectiv, în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity. 64 de persoane și-au pierdut viața și alte 200 au fost rănite. O a 65-a victimă a murit la un an și 9 luni de la tragedie. Incendiul a izbucnit din cauza unor artificii aprinse în timpul concertului şi s-a extins rapid.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.