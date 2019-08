Audieri maraton la DIICOT: Sclavi germani aduşi de traficanţi în Maramureş (VIDEO)

Audieri maraton în cazul copiilor germani folositi ca sclavi în România. Mai mulţi adolescenţi din Germania au fost supuşi la muncă silnică şi torturaţi într-o tabără in Maramureş. Centrul a fost deschis în 2004 cu bani de la statul german si era condus de doi soţi nemţi. 4 copii au fost preluați deja de DGASPC Maramureş.

La centrul din Vişeul de Sus se aflau mai mulţi adolescenţi germani care aveau probleme cu legea. Cei mai mulţi erau consumatori de droguri.

DIICOT a descoperit că, sub paravanul unui proiect de reeducare, finanţat de către statul german, doi soţi din Germania ar fi pus la cale o reţea care în loc să îi reintroducă pe tineri în societate i-ar fi trimis direct în braţele traficanţilor.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2014 - august 2019, un număr de 8 suspecţi, dintre care doi cetăţeni germani,soţ şi soţie, au constituit un grup infracțional organizat care a avut ca principal scop traficarea pe raza județului Maramureş, a mai multor tineri de naţionalitate germană, cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, sub paravanul desfăşurării unor activităţi autorizate de servicii educative ce vizau recuperarea şi reintegrarea socială a acestora, în baza unor programe şi proiecte derulate şi coordonate de către cei doi suspecţi de naţionalitate germană.

Capii reţelei ar fi încasat banii de la statul german, i-ar fi spălat, pentru ca apoi să reuşească să mascheze fără probleme traficul.

Victimele sunt excluse de la orice formă de continuare a studiilor, le sunt întrerupte tratamentele medicale pe care le au prescrise ca terapie, li se confiscă actele de identitate, bunurile personale (în principal cele care ar facilita posibilitatea de comunicare cu lumea exterioară) şi sunt supuşi metodelor dure şi brutale de aşa-zisă re-educare, adoptate de către suspect şi persoanele din anturajul său, în baza ideilor promovate de acesta cu privire la conceptul de educaţie.

La solicitarea procurorilor DIICOT, DGASPC a instituit măsuri speciale de protecție în regim de urgență pentru 4 copii germani. Primarul orașului Vișeu de Sus, Vasile Coman, ii contrazice pe anchetatori si sustine ca nu crede ca cei doi soti germani faceau trafic de persoane. Edilul a declarat că nu are cunoștință de săvârșirea unor ilegalități în cadrul centrului respectiv.

