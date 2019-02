Augustin Lazăr, la bilanțul Parchetului General: 2018 a fost anul în care s-au exercitat presiuni mari asupra instituțiilor judiciare. A fost promovată o campanie de lezare a prestigiului și a încrederii în justiție (VIDEO)

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a vorbit miercuri, în cadrul ședinței de bilanț a Parchetului General pe anul 2018, despre presiunile la care au fost supuse instituțiile judiciare din România pe parcursul anului trecut.

Lazăr a vorbit despre ”o campanie abilă având ca scop lezarea prestigiului, a încrederii în misiunea socială și probitatea” acestor instituții și a susșinut că au fost extrapolate la nivelul întregului sistem judiciar cazuri izolate în care anumite persoane au avut comportamente reprobabile.

”În anul 2018, atenția societății, în ansamblu, a fost conetrată asupra autorității judecătorești. Publicul a fost ținut captiv într-o avalanșă de teme, subiecte de presă, dezvăluiri, inițiative parlamentare și ministeriale, decizii judiciare și extrajudiciare și abordări publice care, în final nu au făcut decât să arunce o anatemă asupra instituțiilor sistemului judiciar.

Sub pretextul devoalării abuzurilor din modul de înfăpturie a actului de justiție și, mai ales, ale procurorilor, a fost promovată o campanie abilă având ca scop lezarea prestigiului, a încrederii în misiunea socială și probitatea acestora. Au fost extrapolate comportamente discutabile din cazuri absolut izolate la activitatea procurorilor, în general, cu consecința inducerii artificiale a unei animozități față de un întreg corp profesional care își desfășoară activitatea cu onestitate și în anonimat, majoritatea colegilor noștri. De aici, până la atingerea independenței nu a fost decât un pas”, a declarat Augustin Lazăr.

Procurorul general a menționat și demersurile repetate de modificare a legislației din domeniul justiției și a amintit episodul revocării din funcție a șefei DNA.

”A fost anul în care s-au exercitat presiuni mari asupra instituțiilor judiciare, în special asupra Parchetelor. În acest context, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost pus în situația de a adopta, în numeroase rânduri, poziții publice și instituționale în sensul apărării independenței procurorilor.

Totodată a fost anul în care au continuat, în avalanșă, demersurile de modificare și remodificare a legilor justiției, a Codului Penal, a Codului de procedură penală și a altor acte normative, cu impact asupra sistemului judiciar.

A fost anul în care factorul politic a insistat și a reușit revocarea procurorului-șef al DNA. Apoi, contrar avizului negativ al CSM, a inițiat revocarea procurorului general.

CCR a emis o hotărâre prin care a așezat într-o nouă paradigmă relația procurorilor cu ministrul Justiției, stabilind o procedură sui generis de revocare a procurorilor de rang înalt și făcând din propunerea de revocare a ministrului Justiției un adevărat act administrativ imperativ pentru președintele României”, a mai spus Augustin Lazăr.

Printre marii absenți de la ședința de bilanț pe 2018 a Parchetului General se numără ministrul Justiției, Tudorel Toader, și șefa CSM, Lia Savonea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.