Augustin Lazăr, acuzaţii GRAVE la adresa lui Tudorel Toader privind modificările legislative: Comunicarea cu ministrul Justiției a avut de suferit (VIDEO)

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazăr, a susţinut, miercuri, în cadrul ședinței de bilanț a Parchetului General pe anul 2018, că modificările aduse legilor justiţiei în ultima perioadă vor afecta "serios" eficacitatea sistemului judiciar.

Mai mult, Lazăr a lansat un atac la adresa ministrului Justiţiei, Todorel Toader, arătând că Parchetul General a fost mereu dispus la dialog privind aceste modificări care au bulversat sistemul judiciar.

''În opinia nr. 930 cu privire la codurile penale, adoptată în octombrie 2018, Comisia de la Veneția a arătat că, luate separat, dar și prin efectul lor cumulat, amendamentele vor afecta în mod serios eficacitatea sistemului judiciar de a lupta cu formele de criminalitate gravă, cum ar fi corupția, infracțiunile de violență și criminalitatea organizată. Mai mult, unele dintre amendamente sunt contrare obligațiilor internaționale ale României ori merg mai departe decât cerințele rezultate din deciziile Curții Constituționale (CCR, n.r.). Semnalele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ, n.r.) și ale procurorilor-șefi privind efectele negative au fost ignorate în contextul în care dialogul era imperios necesar", a declarat Augustin Lazăr.

Procurorul General a susţinut că "justeţea luărilor de poziţie ale Ministerului Public a fost confirmată de organismele europene chemate să evalueze reformele" şi a făcut trimitere la punctele de vedere ale Comisiei de la Veneţia şi ale GRECO.

"În același sens, în raportul elaborat de experții GRECO, adoptat la a 79-a reuniune plenară de la Strasbourg, publicat la 11 aprilie 2018, se relevă nevoia întăririi rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procedura numirii procurorilor-șefi, a garantării prin lege a independenței procurorilor și a faptului că amendamentele care privesc răspunderea materială a magistraților trebuie să inducă reguli clare și predictibile și să nu constituie o amenințare la independența acestora.

Importanța, coerența și obiectivitatea acestor constatări a fost reținută în ultimul raport elaborat de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare. Regresele înregistrate au generat îngrijorări fără precedent ale partenerilor europeni și au pus în discuție în mod serios caracterul ireversibil al progreselor. Toate evoluțiile au determinat concluzia că recomandările adresate României în anul 2017 cu scopul ridicării mecanismului nu mai sunt suficiente, fiind adăugate alte recomandări. Între acestea se regăsesc: suspendarea punerii în aplicare a legilor justiției; suspendarea imediată a procedurilor în curs de numire și revocare a procurorilor de rang înalt; respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii; redeschiderea procesului de revizuire a codurilor penale în acord cu recomandările formulate în cadrul mecanismului și cu avizul Comisiei de la Veneția.

Ministerul Public a urmărit să coopereze loial și în cadru legal cu celelalte puteri ale statului. Deși comunicarea cu ministrul justiției a avut de suferit, relația instituțională dintre cele două entități a continuat să funcționeze.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și-a exprimat de fiecare dată disponibilitatea la dialog în vederea găsirii acelor soluții legislative care să corespundă standardelor europene, să fie conforme angajamentelor internaționale ale României și să-i protejeze pe membrii societății de infracționalitate. Recunoscând competențele Parlamentului și ale Guvernului în materie de legiferare, expertiza profesională de netăgăduit a procurorilor poate constitui o sursă solidă de fundamentare a unor soluții normative viabile și larg acceptate.

În tot acest climat, procurorii au continuat să își îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege'', a mai afirmat miercuri Augustin Lazăr.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.