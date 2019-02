Procurorul General Augustin Lazăr a criticat în termeni duri ordonanţa de urgenţă nr.7, pe care a numit-o neconstituţională. Mai mult, acesta a condamnat consultările convocate de Guvern abia după adoptarea ordonanţei, arătând că acestea sunt doar "praf în ochi".

”Am fost invitat la Guvern de către consilierul premierului, dar am refuzat elegant, pentru că noi nu avem ce negocia. Nu puteam să merg acolo ca să se lase impresia că noi discutăm pentru că nu avem de ce să discutăm, pentru că soluția este abrogarea OUG. Am trimis o scrisoare de mulțumire pentru invitație și am atașat o scrisoare prin care am arătat de ce este neconstituțională OUG 7/2019. Aceeași scrisoare am trimis-o și către CSM.

Discuțiile trebuiau să aibă loc înainte de adoptarea OUG, nu după (...) Magistrații sunt oameni inteligenți, ei văd ilegalitatea și așteaptă să fie consultați înainte, nu după. Consultarea ulterioară este, ca să citez un magistrat, este praf în ochi. Aceste discuții pot avea loc doar după abrogarea aceste Ordonanțe.

Eu vă spun că este clar neconstituțională această OUG și CCR o va declara neconstituțională.”, a declarat Augustin Lazăr, la Realitatea TV.

Ordonanţa de urgenţă nr.7 este aspru criticată de către magistraţii din România care denunţă o punere a justiţiei sub control politic privind prevederile adoptate de Guvern. Cu toate acestea, Tudorel Toader a anunţat doar mici modificările, la articolele privind separaţia carierelor între procurori şi judecători, şi nu modificarea sau abrogarea ordonanţei.