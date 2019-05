Augustin Zegrean, despre Liviu Dragnea: Și dacă îl judecau îngerii, tot în condamnau (VIDEO)

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat într-o intervenție telefonică în cadrul „Știrilor B1 TV”, că în cazul lui Liviu Dragnea instanța putea lua doar două decizii, o achitare sau o condamnare cu executare.

„Era de așteptat pentru că domnul Dragnea era în executarea unei pedepse cu suspendare. El nu putea să mai primească încă o pedeapsă cu suspendare pentru că era obligatoriu după Codul Penal să revoce și să adauge la pedeapsa care a fost dată de instanță pentru această faptă.

Și dacă îl judecau îngerii, tot în condamnau pentru că nu aveau soluție legală să nu îi dea cu executare, dacă nu îl achitau. Deci el era în situația să primească achitare sau condamnare cu executare. Să nu înțeleagă nimeni că mă bucur pentru asta, eu sunt avocat și nu mă bucur de nimeni care merge la pușcărie. Regret că oamenii fac asemenea fapte și trebuie să fie condamnați”, a declarat Zegrean.

Întrebat dacă Liviu Dragnea mai are vreo speranță în privința deciziei CCR privind completurile de trei judecători, Augustin Zegrean a răspuns: ”Eu spun că speranța moare ultima, dar prostia vine la înmormântare. Dacă CCR va spune că completul de trei care l-a condamnat în primă instanță a fost nelegal alcătuit, va fi o problemă, se va întâmpla ca în situația celor care au scăpat atunci când Curtea a spus că completurile de cinci au fost nelegal constituite”.

Liviu Dragnea a fost condamnat, luni, de Instanța Supremă, la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

