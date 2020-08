Augustin Zegrean consideră „ridicolă” ideea Federaţiei Poliţiştilor privind desființarea Ilfovului: „Ei trebuie să lupte cu clanurile interlope, nu cu județele” (VIDEO)

Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al Federației Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România, a anunțat că va propune Guvernului desființarea județului Ilfov, „ca o primă măsură pentru stăpânirea criminalităţii”. Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, a declarat, pentru B1 TV, că ideea este una ridicolă, deoarece „clanurile interlope nu sunt organizate pe județe”, iar polițiștii „trebuie să lupte cu clanurile interlope, nu cu județele”. În schimb, Zegrean a precizat că Ilfovul n-ar fi trebuit de la bun început să existe, iar teritoriul trebuia declarat zonă metropolitană a Bucureștiului.

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat că în Constituție scrie doar că România e împărțită în comune, orașe și municipii. Legea Fundamentală nu prevede câte comune, orașe și municipii sunt și nici eventuale criterii de populație sau de suprafață în baza cărora ar trebui făcută împărțirea administrativă a țării.

Zegrean a mai susținut că i se pare ridicolă ideea de a desființa județul Ilfov. În schimb, a precizat că acesta nu ar fi trebuit să existe deloc, ci aceea ar fi trebuit să fie zona metropolitană a Bucureștiului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.