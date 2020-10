Augustin Zegrean: Cred că alegerile generale vor avea loc în 6 decembrie / Prelungirea mandatului parlamentar se poate face doar în 4 situații, nu pot sta acolo cât vor ei (VIDEO)

Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a explicat de ce crede că alegerile generale vor avea loc în 6 decembrie, data stabilită de Guvern. În direct pe B1 TV, sâmbătă dimineață, specialistul a subliniat că proiectul de lege pentru amânarea scrutinului are șanse mici să devină lege până la prima duminică din ultima lună a anului, având în vedere că ar trebui să parcurgă un anumit circuit legislativ și există mai multe mijloace juridice pentru întârzierea procesului, precum atacarea sa la Curtea Constituțională sau o eventuală solicitare de reexaminare făcută de către președintele Klaus Iohannis.

