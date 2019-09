Augustin Zegrean, după ce Dăncilă a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională: 'Dacă CCR decide, Iohannis trebuie să numească interimarii. Altfel încalcă Constituția' (VIDEO)

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, ce se va întâmpla în cazul în care CCR va stabili că există un conflict juridic între Guvern și șeful statului în cazul numirii miniștrilor interimari.

”Efectul poate să fie ca la la Curte să se declare existența unui conflict și să oblige părțile să iasă din conflict îndeplinindu-și atribuțiile prevăzute de lege și de Constituție sau Curtea să să zică că nu este niciun conflict și lucrurile rămân cum sunt.

În prima situație, Curtea va spune cum se iese din conflict. Dacă ne referim la refuzul președintelui de a numi interimarii, dacă Curtea spune că trebuie să-i numească, președintele trebuie să-i numească pentru că altfel încalcă Constituția, încalcă decizia Curții care este general obligatorie.

În ultima perioadă s-a tot apelat la Curte și președintele a respectat decizia Curții, inclusiv cu revocarea doamnei Curții.

Asta va dura, o să ne trezim în campania electroală că o să ne ducem să ne judecăm la Curte. Ceva nu funcționază și cineva nu înțelege lucrurile”, a explicat Augustin Zegrean.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat miercuri seară că Guvernul va sesiza Curtea Constituțională (CCR) pentru a reclama un conflict juridic cu șeful statului, în contextul în care președintele nu a dat încă un răspuns în privința miniștrilor interimari porpuși de premier. (Detalii AICI)

