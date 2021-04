Augustin Zegrean, despre decizia CEDO privind vaccinarea obligatorie: ”Va fi o practică europeană după această decizie” / Valeriu Gheorghiță: ”Nu are absolut nicio legătură cu vaccinarea anti-COVID-19. Este voluntară și așa va rămâne” (VIDEO)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că vaccinarea obligatorie este legală în societățile democratice. Totul a pornit de la o plângere formulată de familii din Cehia cu privire la vaccinarea obligatorie a copiilor. Judecătorii de la CEDO au ajuns la concluzia că vaccinarea obligatorie a copiilor în Cehia cu un vaccin nonavalent (împotriva a nouă boli, printre care difterie, tetanos, poliomielită) nu constituie o încălcare a dispozițiilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, a declarat joi seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, că ”va fi o practică europeană după această decizie”, care ar putea influența și vaccinarea împotriva noului coronavirus. Pe de altă parte, medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat, în cadrul aceleiași emisiuni că vaccinarea împotriva coronavirusului ”este voluntară și așa va rămâne”.

”Va fi o practică europeană după această decizie. Nu numai pentru copii. Uitați-vă ce spune comunicatul CEDO, spune că vaccinarea este o problemă de solidaritate socială”, a declarat fostul președinte al CCR.

Întrebat dacă, din punctul său de vedere, această decizie va influența și vaccinarea anti-COVID-19, Augustin Zegrean a răspuns: ”Da, dacă un stat care face parte din Consiliul Europei, va dispune mâine obligativitatea vaccinării împtriva COVID-19, nu vei mai avea ce face pentru că, în ultimă instanță, când te judeci cu statul, te judeci la CEDO și CEDO va spune că bine a făcut statul acela”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.