Augustin Zegrean, despre pronunțarea deciziilor din dosare penale doar cu motivare: La CJUE așa se face și este corect. Probabil decizia CCR pune și alte modificări în Codul de procedură penală (VIDEO)

Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, a comentat decizia luată miercuri de CCR, care a stabilit că nicio persoană condamnată nu va mai merge la închisoare în lipsa motivării deciziei definitive de condamnare. În direct pe B1 TV, el a explicat că nu este vorba despre „o invenție” a forului, oferind drept exemplu situația de la Curtea Europeană de Justiție, unde „dintotdeauna așa se face și este corect”.

