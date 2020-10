Augustin Zegrean: Mutarea alegerilor parlamentare n-ar fi o amânare, pentru că 6 decembrie este în interiorul mandatului / Totul depinde de Președinte în principal și de Parlament în secundar (VIDEO)

Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a comentat motivarea deciziei prin care Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Klaus Iohannis cu privire la proiectul de lege care prevede că Parlamentul este cel care stabilește data alegerilor generale, nu Guvernul. „În Constituție nu scrie dacă data alegerilor se stabilește prin Hotărâre de Guvern sau prin lege, scrie doar că alegerile se desfășoară potrivit legii”, a spus el, precizând că în forma actuală legislația stipulează data alegerilor este stabilită de Guvern, astfel că totul depinde de viteza cu care va intra în vigoare proiectul care oferă Parlamentului această prerogativă.

