Augustin Zegrean: 'Preşedintele nu are cum să refuze numirea interimarilor' (VIDEO)

Viorica Dăncilă va câştiga aproape sigur la CCR fiindcă Iohannis este obligat de textul Constituţiei să semneze numirea miniştrilor, spune fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, pentru Știrile B1 TV. Însă, decizia Curţii va veni probabil peste o lună, având în vedere că judecătorii mai au încă două săptămâni de vacanţă.

„Preşedintele nu ar avea cum să refuze numirea interimarilor. Textul constituţional spune la articolul 107 că în situaţia asta de vacanţă a postului, prim-ministrul propune şi preşedintele va numi. Curtea a mai obligat preşedintele să numească şi nu văd cum ar putea să facă altfel, dar surprizele se ţin lanţ la noi”, a declarat Augustin Zegrean.

După ce se termină cele 45 de zile de interimat, mandatul miniştrilor nu mai poate continua, iar Ministerul Mediului, Ministerul Energiei şi Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul vor rămâne oficial fără şefi. Însă, instituţiile pot funcţiona fiindcă au o armată întreagă de oameni, spune Zegrean. Rezolvarea la CCR va dura o vreme pentru că momentan Curtea este în concediu până după 15 septembrie.

”CCR va da o soluţie undeva spre o lună - o lună și jumătate şi va începe discuţia de când începe mandatul acelor miniştri interimari: de acum sau de când se pronunţă Curtea, când intră în vigoare decizia curţii”, a mai explicat Augustin Zegrean.

