Augustin Zegrean, fost președinte CCR: S-a mers atât de departe cu speculațiile în cazul Caracal, încât indiferent ce va spune Justiția, nimeni nu va mai crede (VIDEO)

Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale a României, a afirmat marți, în direct la B1TV, că s-a mers atât de departe cu speculațiile în cazul evenimentelor din Caracal, încât indiferent ce va spune Justiția, nimeni nu va mai crede.



„S-a mers prea departe. S-a mers atât de departe că, indiferent ce va spune Justiția, nimeni nu va mai crede”, a declarat Augustin Zegrean, la Se întâmplă acum.



Fostul judecător al CCR consideră că este bine că dosarul a fost preluat de structura centrală a DIICOT, pentru că are specialiști. În acest context, Augustin Zegrean reclamă lipsa ofițelor criminaliști din poliție.



„Cred că s-a pornit de la faptul că s-a considerat că este vorba despre o răpire și trafic de persoane. Acestea sunt de competența DIICOT. Dacă DIICOT a preluat urmărirea penală, poate s-o ducă la capăt și în procuratură funcționează principiul stricitei subordonări. Un procuror superior ierarhic poate să preia dosarul unei procuraturi inferioare în grad.



Nu este rău că este DIICOT acolo, pentru că DIICOT are specialiști. Nu mai sunt specialiști criminaliști. Toți ofițerii de poliție de peste 40 de ani au fost scoși în pensie. Meseria asta (n.r - de criminalist) n-o înveți decât numai de la gradul de colonel în sus.



Nu mai sunt experți criminaliști, pentru că anul trecut, acum doi ani, au fost scoși în pensie toți ofițerii după 40 de ani”, a mai spus Zegrean, în emisiunea moderată de Tudor Barbu.



Întrebat dacă avocatul lui Gheorghe Dincă ar putea susține că DIICOT nu are competență în această speță, pe motiv că n-ar fi vorba de crimă organizată, Augustin Zegrean a răspuns că „nu poate să invoce, nu va accepta niciun judecător o astfel de apărare”.

