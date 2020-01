Bogdan Aurescu, despre planul de pace propus de Trump în Orientul Mijlociu: "Vom continua să susține soluția celor două state pentru a asigura pace și securitate durabilă"

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a reacționat după ce președintele american Donald Trump, şi-a prezentat, marţi, la Casa Albă, în prezenţa premierului israelian Benjamin Netanyahu, planul de pace pentru Orientul Mijlociu, care este menit să rezolve definitiv problema palestiniano-israeliană.

Într-un mesaj pe Twitter, Aurescu arată că România a luată notă și analizează planul de pace propus de Trump și va continua să își mențină poziția prin care susține existența a două state care să asigure pacea și securitatea durabilă în regiune.

"România a luat notă de planul american MEEP și îl analizează. Vom continua să susținem soluția celor duă state pentru a a asigura pace și securitate durabilă. Orice astfel de plan care stimulează rezolvarea conflictului este binevenit. Vom lua parte activ la dialog în interiorul Uniunii Europene și promovăm eforturile diplomatice cu toate părțile relevante", a scris Bogdan Aurescu pe Twitter.

RO took note of US #MEPP Plan & is analysing it.We'll continue to support a 2-state solution to ensure durable peace&security.Any such Plan stimulating resolution of conflict is welcome.We'll actively take part in dialogue within EU & promote dipl efforts w/all relevant parties