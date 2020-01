Cum a ”modernizat” Gabriela Firea transportul din București: Autobuz Otokar, fumigenă ambulantă (VIDEO)

Gabriela Firea a "modernizat" flota de autobuze cu niște mașini care pot fi numite adevărate fumigene pe roți. Este vorba despre celebrele Otokar-uri care au fost surprinse în timp ce scoteau fum mai ceva ca o locomotivă pe cărbuni. Astfel nici nu e de mirare că Bucureștiul a ajuns să fie mai poluat decât Sydney-ul în această perioadă. Și în timp ce Primăria dă bani grei pentru niște autobuze noi, dar cu numeroase probleme, șoferii cu mașini ceva mai vechi sunt obligați să plătească taxa Oxigen, impusă tot de Gabriela Firea.

În imagini se poate observa cum autobuzul este practic o fumigenă pe roţi. Asta deși, teoretic, motorizate cu un propulsor Cummins, autobuzele produse în Turcia respectă norma de poluare Euro 6.

Conform unor specialişti în domeniu, evacuarea de fum într-o cantitate aşa de mare indică un consum excesiv de ulei de motor, propulsorul necesitând reparaţii capitale.

Aceste imagini vin în contextul în care primarul Capitalei, Gabriela Firea, a impus taxa Oxigen, pentru toți cei care circulă cu mașini poluante în București. Ea are ca singur criteriu de aplicare norma Euro a autovehiculelor, fără să țină cont însă de capacitatea motorului sau de tipul de combustibil folosit.

De asemenea, amintim că în urmă cu doar câteva zile, Octavian Berceanu, consilier general în cadrul Municipiului București, a explicat că valorile ridicate de poluare din București au ajuns egale cu cele din orașul australian Sydney, înconjurată de incendii. Oficialul a adăugat că în cazul Bucureștiului nu este vorba de un poluator mic local, ci de mai mulți poluatori mari. Astfel, reţeaua de măsurare a calităţii aerului a înregistrat depăşiri de aproape 700% pentru poluarea de praf. De altfel, la toate cele 16 staţii s-au înregistrat depăşiri între 200 şi aproape 700%.

Și ministrul Mediului a cerut măsuri din partea Primăriei. Răspunsul Gabrielei Firea a fost însă halucinant. În loc să facă ceva pentru a rezolva problema, primarul de origine din Bacău şi care locuiește în Ilfov, i-a trasnmis ministrului să se mute din București.

