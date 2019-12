Pedeapsă record pentru atacatorul de la Brăila Mall. Magistraţii Tribunalului Brăila l-au condamnat la o pedeapsă de 30 de ani de închisoare pe Marius Valentin Parfenie, tânărul care a băgat groaza în brăilenii aflaţi la cumpărături la Brăila Mall în 11 noiembrie 2018, informează B1 TV. Condamnarea aplicată în primă instanţă este una care nu s-a mai aplicat vreodată, mai ales pentru infracţiunea de tentativă de omor, dar în cazul lui Parfenie a fost vorba despre un cumul de infracţiuni.

În noiembrie 2018, Marius Valentin Parfenie, în vârstă de 21 de ani, a rănit zece persoane, printre care doi copii, după ce a intrat cu maşina în uşile de acces de la Mall Brăila. Asta după ce înjunghiase un bărbat şi rănise doi pietoni aflaţi pe centura oraşului.

Potrivit procurorului criminalist care a gestionat cazul, Parfenie avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

De asemenea, rezultatele testelor de sânge au arătat că bărbatul nu se afla sub influența drogurilor, însă avea o alcoolemie în sânge de 1,25 grame la mie.

